Giornata della memoria. Tutte le iniziative sul territorio

Giorno della memoria, le iniziative sul territorio. Fino al 3 marzo presso la Biblioteca comunale di Scandicci la mostra fotografica "Guerra alla guerra!" con 22 fotografie e 2 totem, tratta dal libro antimilitarista e pacifista "Guerra alla guerra!" scritto da Ernst Friedrich.

Domenica alle 16,30 presso la Sala polivalente del circolo di Badia a Settimo, lo spettacolo per famiglie "Sotto le stesse stelle, una storia che parla di pace", tratto dall’albo illustrato "Il Nemico".

Lo spettacolo è di Officina dei sogni Aps e si rivolge anche a bambini a partire dai 6 anni.

Giovedì 1 febbraio alle 10 all’Auditorium del Russell Newton "La memoria e il Ricordo. Una storia di deportazione e di esodo: Sergio Rusich da Pola all’Europa"; intervengono Gianni Silei, docente dell’Università di Siena, Chiara Nannicini Streitberger, docente dell’Université Saint-Louis di Bruxelles, gli studenti della 4V Liceo delle Scienze Umane. Per persone esterne alla scuola interessate a partecipare all’iniziativa, prenotazione effettuabile scrivendo una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] entro il trenta di gennaio. "Coltivare e rinnovare la Memoria – ha detto l’assessore alla memoria Claudia Sereni (in foto) – è il mezzo più potente ed efficace che abbiamo per dare strumenti di consapevolezza ai cittadini, a partire dai giovani".