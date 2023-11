Giornata contro la violenza sulle donne. Sabato la passeggiata in città dai cinque quartieri a piazza Signoria

Una staffetta per unire i cinque quartieri di Firenze a piazza della Signoria, cuore della città. Una passeggiata per abbracciare virtualmente le donne vittime di violenza e per tenere alta l’attenzione contro questo problema ancora purtroppo molto attuale. È la passeggiata contro la violenza sulle donne organizzata, per il secondo anno, dall’amministrazione Comunale e dai cinque quartieri della città in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sabato 18 novembre.