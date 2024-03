Giornalismo. Giovani cronisti in classe

Gli studenti dell’istituto comprensivo di Calenzano sono diventati dei giornalisti in erba: sotto l’egida della dirigente scolastica Cinzia Boschetto, hanno dato vita al loro giornale. Si chiama "Calenziamo News" e, con l’ausilio delle docenti, dà loro la possibilità di conoscere i vari aspetti del giornalismo. Nel primo numero, scritto esclusivamente dagli alunni delle classi quarte della scuola primaria, raccontano le attività, le uscite didattiche, le gite e i laboratori, ma rivelano anche i propri sogni per il futuro. Una finestra per osservare da dentro la scuola e per proiettarsi fuori dalle aule. La pubblicazione sarà online da domani e per l’occasione riceveranno la visita dell’autore e giornalista radiofonico Rai Federico Vespa, che illustrerà ai ragazzi il mestiere del giornalista e risponderà alle loro curiose domande.