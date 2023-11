Giorgio Armani in una mostra fotografica

Eva

Desiderio

ono molto felice di questa esposizione a cura di Giorgio Armani perché è una retrospettiva molto rappresentativa del lavoro di una vita, che si basa sulla importante collaborazione tra Giorgio Armani e me". Aldo Fallai, grande fotografo e artista delle immagini in bianco e nero, racconta così l’emozione della vigilia della grande mostra che si aprirà al pubblico e al mondo, a Milano, all’Armani Silos dal 5 dicembre prossimo. I due protagonisti si reincontreranno in questo magnifico spazio culturale milanese dove Re Giorgio custodisce il suo meraviglioso archivio. Stavolta tocca ad Aldo Fallai, fiorentino fin dentro le ossa, l’inseparabile cappello Borsalino sempre in testa, d’inverno di feltro e d’estate col panama, lo stile decontratto, le sigarette, l’aria quasi distratta, molta riservatezza che gli deriva dalla cultura artistica e dal carattere, aperto ma schivo. Una vita spesa per la fotografia e la celebrità per aver lavorato per anni ed anni con Giorgio Armani all’immagine del brand fin dalla nascita, con una reinvenzione delle immagini femminili e maschili in linea coi cambiamenti sociali e lo stile armaniano con la sua essenza di grazia e di rigore. Ora la celebrazione di una collaborazione e di una amicizia. Una amicizia e un lavoro fatto insieme per quarantaquattro anni, con quelli tra gli anni ’70 e i ’90 davvero travolgenti, significativi per un’epoca intera della fotografia italiana e internazionale. Ora Giorgio Armani ha deciso di rendere omaggio ad Aldo Fallai con una retrospettiva tutta a lui dedicata. Un dialogo artistico mai interrotto fino alle foto del 2021 per i 40 anni di Emporio Armani. Sull’invito il suggestivo scatto con la modella simbolo dello stile Armani, Antonia Dell’Atte, simbolo della nuova donna dell’immaginario reale di Re Giorgio.