Gioie, merletti e altre opere

Tante iniziative, a Lastra a Signa, in occasione della "Giornata internazionale della donna" e per tutto il mese di marzo. Si parte oggi (ore 16.30) con l’inaugurazione della mostra collettiva "Arte in movimento" a cura di Monica Bellesi all’Antico Spedale di Sant’Antonio. In esposizione creazioni di bijoux e swarovski, oggetti fatti all’uncinetto e con conchiglie, poesie, quadri, pittura a tempera acrilica con le artiste Antonella Cenci, Simona Niccolini, Roberta Paci, Annamaria Pallini e la stessa Monica Bellesi, ma anche musica a cura di Manuela Ciampolini. All’iniziativa interverrà il sindaco Angela Bagni. Il programma proseguirà il 12 marzo con la donazione straordinaria di sangue a cura del Gruppo Fratres Nesi nella sede in via della Misericordia 7 dalle 7.30 alle 12. Molti altri gli eventi in arrivo per tutto marzo.