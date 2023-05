Giochi, musica e tanta tradizione Parte oggi la festa ’Cantà Maggio’

Per quattro giorni Barberino vivrà l’evento più atteso e sentito, e da oggi fino a domenica i tradizionali cinque rioni del paese, si combatteranno per la conquista del Palio. È il "Cantà Maggio", oggi divenuto soprattutto una festa del paese che ruota intorno ai giochi e ai tanti eventi proposti da ciascun rione, Badia, La Pesa, Centro Storico, Girandola e Giudea, organizzata dal Comitato CantàMaggio con la collaborazione del Comune, della Pro Loco e del Comitato Commercianti, e animerà tutto il capoluogo tra giochi tradizionali, musica, divertimento ed enogastronomia locale. Si inizia già stasera, alle 18.30, con la sfilata del Corteo dei Rioni che partirà da piazza Cavour per giungere fino a Badia. Poi il via ai primi giochi (non ufficiali), ovvero la "Corsa delle Carrette Pazze" con partenza dal rione Badia e la "Gara della Sfoglia" presso il rione La Pesa. Dal giorno dopo si entra nel vivo con i primi giochi che danno punteggio, la "Corsa del Martinaccio" e le "Carriole allo sterzo", i "Carretti allo sterzo" e il "Tiro alla fune maschile". E domenica il gran finale, che come da tradizione darà la sveglia mattutina per le vie del paese con "I cavalieri del lago" e l’ultimo e decisivo gioco, la "Corsa delle Botti in salita". Per tutto il giorno saranno attivi gli stand gastronomici di tutti i rioni e la "Fiera del Maggio" per le vie del paese. Protagonisti del pomeriggio saranno i Maggiaioli, con i loro canti popolari.