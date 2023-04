Giochi e natura per i più piccoli Tutto pronto per il Pollicino verde

Il progetto educativo ‘Pollicino verde’ si arricchisce di nuovi e suggestivi luoghi cittadini che fanno da palcoscenico per laboratori, giochi di movimento, letture animate, caccia al tesoro e percorsi nella natura dedicati ai bambini di età compresa nella fascia 0-6 anni e alle loro famiglie. Tra le novità di quest’anno ci sono il Giardino delle rose, l’Orto botanico ‘Il Giardino dei semplici’ e la Manifattura Tabacchi. Le attività di outdoor education del progetto offrono quest’anno più di ottanta attività in trentotto location diverse. Tra i luoghi che ospiteranno le varie iniziative, ci sono Villa Bardini, Giardino dell’Iris, il parco di Villa il Ventaglio, i musei Bardini e Novecento e la biblioteca delle Oblate. L’edizione 2023 di ‘Pollicino verde’ prenderà il via il 3 maggio e terminerà il 17 giugno con una nuova e ricca offerta educativa, interamente gratuita per le famiglie, che coinvolge il personale dei nidi e scuole comunali. Il ‘Pollicino verde’ è un pacchetto di esperienze educative fatto di letture itineranti, laboratori di vario tipo (musicali, di scoperta dell’ambiente e di conoscenza delle erbe aromatiche), attività green in giardino, spettacoli musicali interattivi, racconti animati e caccia al tesoro, ma anche di giochi di movimento e incontri con l’arte. "Il Pollicino verde si arricchisce ogni anno di luoghi suggestivi dove i bambini e le loro famiglie possono svolgere belle e stimolanti attività all’aria aperta e a contatto con la natura – ha detto l’assessore all’Educazione del Comune di Firenze Sara Funaro –, pensate e progettate dal coordinamento pedagogico insieme al personale e ai soggetti che collaborano alla loro realizzazione, facendo rete".