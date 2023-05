Giochi, cinema e tanti laboratori Ecco la notte bianca in biblioteca

Una ‘maratona’ lunga 20 ore fatta di spettacoli, giochi, laboratori per ragazzi, cinema e tanti altri eventi. Kermesse per tutte le età e tutti i gusti la "Notte bianca della biblioteca", organizzata dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri in collaborazione con la Società per la Biblioteca Circolante, nell’ambito di Maggio dei Libri che andrà ‘in scena, dal prossimo sabato alle 17 fino al mattino successivo nei locali della biblioteca Ragionieri. Alcune iniziative, riservate in particolare ai bambini e ragazzi, saranno a numero chiuso con necessità di iscrizione via telefono allo 055.4496851, o sulla pagina web www.bibliosestoragazzi.iteventi. Tra le attività in programma la "Escape room", i tornei di giochi di ruolo, il laboratorio di danza creativa, la spaghettata di mezzanotte e la visita guidata a "L’oro bianco di Sesto Fiorentino", con opere della collezione del Museo Ginori. Gli attori Simona Arrighi Alessandro Calonaci, Monica Bauco e Marco Bartolini saranno invece i protagonisti dei reading teatrali "Sole voci". Per la musica, spazio alla giovane cantautrice Sofya e al coro gospel Free Music Ensemble. A mezzanotte in punto partirà la cine-maratona dedicata ai film fantasy anni ’80 e mezz’ora più tardi gli appassionati di thriller potranno giocare con i "Quiz in Giallo" del Club del Giallo. Le iniziative sono decine e tutte gratuite, organizzate in collaborazione con realtà culturali e artistiche del territorio.