Ginnaste e artiste pronte alla serie C

La polisportiva Casellina ha presentato la squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie C. Ieri sera in sala consiliare la società sportiva ha organizzato un evento per presentare tutta la squadra alla città, in una vigilia importante ed emozionante per la ginnastica artistica femminile cittadina.

In sala del consiglio c’erano a fare gli onori di casa il sindaco Sandro Fallani, l’assessore allo Sport Ivana Palomba e la presidente del consiglio comunale Loretta Lazzeri. Poi c’era la squadra al completo, accompagnata dal presidente della polisportiva Franco Bartarelli e dal responsabile di sezione Gianni Chiti. Il debutto è previsto sabato 18 a Pomigliano D’Arco.