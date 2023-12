Ginestra Fiorentina, ladri senza limiti. Rubati i doni sotto l’albero

Firenze, 21 dicembre 2023 – Ginestra, la frazione di Lastra a Signa incastonata tra i territori di Scandicci, Montespertoli e Montelupo, da un paio di mesi è nel mirino delle scorribande dei topi d’appartamento. Ladruncoli senza troppe competenze ma neppure senza tanti scrupoli e soprattutto assetati di qualsiasi cosa: viaggiano a una media di un assalto al giorno o quasi, e sabato scorso, una delle tante famiglie della frazione che ha ricevuto la sgradita visita, si è vista saccheggiare pure dei pacchetti sotto l’albero di Natale. Approfittando dell’assenza dei proprietari all’ora di cena, i ladri - o il ladro: la telecamera di una villetta vicina inquadra il passaggio soltanto di uno - hanno messo completamente a soqquadro l’appartamento. Poi, avendo trovato le chiavi, hanno rubato la macchina parcheggiata nel piazzale dopo avervi caricato sopra tutto quello che hanno trovato di valore. Compresi i doni.

Alla Ginestra si respira un clima di allarme. I cittadini si sono alleati in una chat ( e presto potrebbero organizzarsi in un controllo di vicinato a tutti gli effetti) in cui vengono segnalati personaggi sospetti ma anche tentativi di effrazione in diretta: una settimana fa, dopo una richiesta di aiuto di una residente della zona centrale del paese, affacciata su via Chiantigiana, qualcuno è andato vicino ad acciuffare i tre balordi che stavano tentando di entrare in un alloggio. Per guadagnarsi la fuga, hanno tirato una tegola contro uno dei cittadini intervenuti. Avevano in mano anche dei bastoni e sono riusciti a salire su un’auto, su cui i carabinieri della stazione di Lastra a Signa e della compagnia di Signa stanno compiendo adesso accertamenti, com’è emerso durante un incontro fra cittadini e forze dell’ordine, alla presenza del sindaco Angela Bagni, tenutosi nel teatro del circolo Mcl.

La frazione lastrigiana vive nel terrore che ogni sera i ladri tornino. E anche un po’ nel sospetto che quei tre figuri, con i volti coperti da sciarpe e cappucci, più volte ripresi dalle telecamere private, sia qualcuno che conosce bene il paese, a giudicare dalla facilità con cui si muovono anche nei borghi più nascosti. I carabinieri stanno intensificando i posti di blocco ma i furti, anche solo tentati, non si fermano.

ste.bro.