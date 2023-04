Gina da palazzo Chigi, la satira della portinaia

L’ironia come arma a doppio taglio per riaprire ferite e allo stesso tempo ricucirle. E’ questa l’idea da cui si sviluppa "Gina Francon, la portinaia di Palazzo Chigi", spettacolo di e con di Annagaia Marchioro, e con Gabriele Scotti, in scena domani sera (ore 21) al Teatro Puccini di Firenze. Ma chi è Gina Francon? "E’ la versione contemporanea di una maschera teatrale, e può permettersi di essere cinica, scorretta, satirica" dice Marchioro spiegando che "nasce dalla necessità impellente di poter fare satira, in un tempo in cui capire cosa accade è più difficile che respirare".

Ma la Gina ha fatto centro: nata creativamente durante la pandemia in un paio di mesi su TikTok ha raggiunto i 20mila follower. E dal web è diventata un personaggio teatrale. Nata in Veneto e trasferita a Roma con un concorso truccato, come dichiara apertamente per essere onesta fino in fondo, vive tutte le difficoltà di una immigrata del Nord al Sud.

In questo spettacolo, voluto fortemente dalla Fondazione Feltrinelli, Francon racconta dal suo angolo della portineria le verità più scomode, i segreti più taciuti della politica italiana: negli anni della pandemia lei ha aiutato il Governo nelle decisioni difficili, a volte persino per sbaglio, perché era lì, la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via. Ed ha raccolto dalla pattumiera le pagine che avrebbero spiegato i dpcm all’Italia intera. E adesso è alle prese con la preparazione dei biscotti da offrire, covid permettendo, agli spettatori. Proprio quei biscotti che, secondo Francon, sarebbero la causa di cadute di intere formazioni di governo.

Prepara pure il caffè per tutti e di tutti ha qualcosa da raccontare perché i politici sono "un po’ figli o figlie suoi, un po’ ex mariti da dimenticare". Francon è una donna femminista in quanto matriarcale, europeista perché tutto il mondo è paese e ecologista perché profondamente rurale. Con queste tre peculiarità Francon, a sorpresa, lascia la portineria di Palazzo Chigi per scendere in campo con un suo partito: il Partito della Gina. "E’ la leader di non si sa di cosa, progressista quanto conservatore, post ideologico, post moderno e un po’ anche post mortem (degli altri). Perché ricordiamolo tutti. come si legge nelle note di regia, "una portinaia alle volte conta più di un intero team di addetti stampa".

B.B.