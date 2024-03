Gilda, show al circolo Arci

Per il suo 31esimo anno consecutivo sul palco la Compagnia teatrale Metropolis di Sesto propone un nuovo spettacolo che sarà in scena, oggi e sabato 9 alle 21,15 e domani e domenica 10 alle 17 nello spazio teatrale del circolo Acli Gli Incontri in via Gramsci 705 a Sesto. Si tratta di ‘Gilda, come away with me’, adattamento e regia di Tommaso Parenti, con Tommaso Parenti, Ilaria Gori, Lorenzo Bittini, Emanuele Levantino, Alessandro Vanni, Paola Cecchini, Eleonora Bassanti, Patrizia Belli, Carlo De Dominicis, Ilaria Ulivieri, Sandra Ciapetti e Chiara Palmisano. Lo spettacolo racconta la storia di Clara e Diego che, sotto la guida dello psichiatra di un centro di salute mentale che frequentano, decidono di trasformare il laboratorio di cucina in un ristorante, coinvolgendo tutti gli altri loro compagni. Una storia d’amore e di sofferenza, di semplicità e dolcezza.