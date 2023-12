Gilardoni, dipendenti in sciopero: "Non erogato il premio di risultato"

Brutta sorpresa per gli oltre 500 dipendenti della Gilardoni, ottanta dei quali lavorano nello stabilimento di Galliano . Contraddicendo gli accordi, l’azienda, che produce cilindri per moto, non ha erogato il premio di risultato. Così ieri è scattato subito lo sciopero, che ha avuto un’altissima adesione, del 90%. Lo fa sapere la Cgil, che informa anche come i lavoratori abbiano deciso di proclamare un pacchetto di 24 ore di sciopero. E le prime otto sono quelle di ieri. "Avevamo già definito – sottolineano i delegati sindacali - gli indici maturati e conseguiti nell’anno che avrebbero definito il premio e che, da dati forniti dall’azienda stessa, risultano in crescita rispetto al 2022: i lavoratori hanno messo tutto il loro impegno e la loro professionalità per raggiungere dei risultati operativi, anche colmando alcune lacune organizzative in capo all’azienda. La direzione aveva già messo a budget le quantità da erogare ma con un colpo di mano ha fatto una scelta sbagliata, controproducente e lesiva dei rapporti sindacali".

P.G.