Gignoro, ragazzo di 12 anni rapinato in pieno giorno all'uscita da scuola

I carabinieri

Firenze, 8 marzo 2023 - Rapinato da due uomini stranieri con il viso scoperto mentre tornava a casa da scuola. Vittima è un ragazzino di 12 anni. E' quanto denunciato questa mattina da un genitore presso la Stazione Carabinieri di Firenze Rovezzano.

Secondo quanto raccontato, il 12enne stava rientrando in pieno giorno verso la propria abitazione da scuola dove era stato proclamato uno sciopero e quindi sarebbero saltate le lezioni. A un certo punto il ragazzo, per la precisione in via Monsignor Leto Casini, e quindi nei pressi di via del Gignoro, è stato avvicinato da due giovani di carnagione scura con il volto scoperto.

I due, dopo averlo bloccato, lo hanno afferrato per il giubbotto e gli hanno sfilato dalla tasca lo smartphone Samsung Note 9, dileguandosi poi per le vie circostanti. Il 12enne, illeso, arrivato a casa, ha raccontato l'accaduto ai genitori. Sono in corso le indagini dei militari per l'identificazione dei responsabili.