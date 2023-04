Giglio Amico supera il milione in donazioni

Giglio Amico, l’associazione presieduta da Alberto Panizza, ha centrato un traguardo di grande prestigio superando ad oggi il milione di euro elargiti (1.020.000 per la precisione) grazie alle molteplici iniziative e per il sostegno ricevuto da tanti Amici, Aziende, Campioni sportivi (soprattutto ex Viola) che da sempre sono vicini a Giglio Amico. L’ultimo evento, ’Fiorentinamente-Tanto pe’ fa’ di’ bene’ presentato al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, con Glorie Viola presidente Moreno Roggi e Panathlon Club Firenze guidato da Maurizio Mancianti, ha ottenuto un vero successo con ricavato netto di 7100 euro grazie ai tantissimi spettatori che hanno affollato la platea.