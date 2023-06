GigliComedy Academy, Cabaret gratuito al Centro Commerciale I Gigli

Un palcoscenico

per diventare comici. Lo mette a disposizione il Centro Commerciale I Gigli dando il via ad una vera e propria novità: la GigliComedy Academy, la prima scuola di cabaret gratuita allestita in un centro commerciale di Campi. Cinque lezioni con un maestro d’eccezione: il comico pratese Massimiliano Galligani, già protagonista di "Zelig" e di numerosi film. Le lezioni di comicità, che si terranno ogni giovedì (19.21) da oggi alla fine di luglio, saranno seguite da cinque appuntamenti sulla Terrazza Natalini, con i cabarettisti italiani: Daniele Raco, il magicomico Kagliostro, Stefano Vigilante, Giancarlo Barbara e Omar Fantini.