"Giardino pericoloso alla materna Vannini, il Comune intervenga"

C’è chi ha documentato il problema con eloquenti video, nei quali le pietre della pavimentazione esterna appaiono evidentemente staccate e possono agevolmente essere spostate con i piedi. Un inconveniente che un adulto può schivare con facilità, ma che può rappresentare invece un pericolo per i tanti bambini che, in quei luoghi, ogni giorno giocano e fanno attività. Da alcuni mesi i genitori dei piccoli della scuola materna Vannini di via Vannini sono ‘sul piede di guerra’ per la presenza di numerosi sampietrini staccati dalla pavimentazione. Il fenomeno si manifesta, in particolare, in alcune aree del giardino esterno e non è l’unico a preoccupare i papà e le mamme dei bambini che frequentano l’asilo. Da tempo, infatti, viene segnalata anche la presenza di fioriere danneggiate con parti mancanti che possono costituire un rischio per i più piccoli. Diverse sono state – a sentire i genitori – le richieste di un intervento definitivo fatte al Comune per cercare di risolvere, una volta per tutte, il problema e l’auspicio è che le settimane di chiusura estiva del plesso, che fa parte dell’Istituto comprensivo Gino Strada, possano essere sfruttate per i necessari lavori.

Intanto il Comune di Sesto, contattato, fa sapere di essere a conoscenza del problema e di avere ricevuto segnalazioni delle famiglie: "Si tratta – è la risposta – di una porzione limitata di pavimentazione in cui i sampietrini vengono divelti. Periodicamente interveniamo e c’è in programma di farlo di nuovo nelle prossime settimane".

S.N.