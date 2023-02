Giardino intitolato agli esuli dalmati e istriani Uno ‘speciale’ degli studenti del Sassetti

Venerdì alle 10, il Comune intitola un giardino alla memoria degli esuli istriani, fiumani e dalmati. E’ l’area gioco di via Volpini alle Bagnese. Ci saranno il sindaco Sandro Fallani, la presidente del consiglio comunale che presiede il Comitato della Memoria di Scandicci Loretta Lazzeri, gli studenti delle quinte del Sassetti Peruzzi e del Russell Newton, i rappresentanti dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia Firenze. In programma letture degli studenti e presentazione, da parte della redazione del Sassetti News, dello speciale "Imprese in cerca di patria". L’intitolazione fa parte delle iniziative per il Giorno del Ricordo, organizzate da Comune, Associazione Venezia Giulia e Dalmazia e Comitato della Memoria.