Firenze, verso un giardino dedicato alla principessa Giorgiana Corsini

Firenze, 2 maggio 2023 - Intitolare un giardino di Firenze alla principessa Giorgiana Corsini, scomparsa il 1 agosto 2020. E' quanto prevede una mozione presentata dal capogruppo di Fdi a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e approvata oggi in Consiglio comunale. Nell'atto si ricorda "l'energia, il dinamismo e la grande passione per le cose buone e belle" che hanno portato Corsini negli anni "ad ideare, sviluppare e gestire molteplici iniziative". E si ricorda che la principessa "essendo una curiosa cosmopolita, grande amante dell'arte e della musica, è stata nei suoi ultimi anni punto di riferimento anche per l'Associazione nazionale donne Elettrici di Firenze, di cui è stata vice presidente".

