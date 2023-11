Giardini Monti Residenti in rivolta: "Tutto sporco, chiudeteli ai cani"

Chiedono una maggiore manutenzione al Comune sul giardino di via Monti i residenti della zona. L’area verde, di piccole dimensioni ma molto frequentata, presenta infatti una serie di criticità che, nel corso degli anni, sono state a più riprese segnalate, senza però ottenere risultati concreti: la prima è legata alla presenza di una serie di grossi pini le cui fronde in pratica lambiscono le abitazioni circostanti e gli arredi e provocano una vera e propria ‘pioggia’ di aghi. In più le piante rappresentano un habitat perfetto per grandissime quantità di uccelli che poi volano sulle terrazze dei condomini intorno e sporcano gli arredi e anche i contenitori della raccolta differenziata. Da qui la richiesta al Comune di prevedere la sostituzione di questi alberi con specie diverse e meno ‘impattanti’ che però sembra difficile da realizzare o, almeno, di procedere a una potatura e manutenzione più frequente dell’area verde. Altra richiesta riguarda la pulizia del giardino che dovrebbe essere realizzata più frequentemente visto anche il ‘tappeto’ di mozziconi lasciato da frequentatori evidentemente poco educati. L’ultimo nodo della discordia è la difficile convivenza con i cani ed i loro proprietari che non raccoglierebbero le deiezioni dei loro animali. Per questo, già da diversi anni, i frequentatori giardino hanno chiesto al Comune di vietare l’ingresso ai cani o, comunque, di incrementare i controlli della polizia municipale in zona per cercare di limitare i comportamenti scorretti. "Gli alberi del giardino di via Monti sono sani quindi, chiaramente, non si abbattono – risponde l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi – certo la convivenza in città con un certo tipo di alberature non è semplice ma è necessario fare una scelta. Per quanto riguarda i cani la possibilità, per loro, di entrare nelle aree verdi è tutelata da una legge sovracomunale quindi il Comune non può vietarne l’accesso. Chiaramente, però, c’è un codice di condotta da seguire per i proprietari che non possono lasciare gli animali liberi se ci sono persone e devono raccogliere le loro deiezioni, pena multe. Cercheremo di aumentare, nel limite delle possibilità, i passaggi in zona della municipale per cogliere sul fatto chi non rispetta le regole".