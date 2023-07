Giardini, l'arte della natura da Babilonia all'ecologia urbana", di Mariella Zoppi"

Francesco

Gurrieri

Mariella Zoppi, da sempre, nel suo ministero didattico universitario e nel suo impegno di assessore regionale, della complessa disciplina urbanistica – scienza che studia i fenomeni urbani pianificandone sviluppo e conservazione - ha privilegiato lo studio e la tutela del paesaggio, del “verde”, dei giardini. Naturale e conseguente dunque, che arrivasse un momento di sintesi di questa materia, indagata nel tempo e nelle tante geografie culturali del pianeta. Ora, il volume “GiardiniL’arte della natura da Babilonia all’ecologia urbana” (Carocci) ne compendia quella vasta confidenza, condensandola in 462 pagine. E’ passato un secolo da quando il Giardino italiano ebbe, con Luigi Dami, il primo studio sistematico pubblicato da Bestetti e Tumminelli; e alcuni decenni da quando Luigi Zangheri pubblicò con la fiorentina Gonnelli, la sua preziosa monografia su Pratolino, seguita dall’aprirsi di quella sistematica e raffinata collana “Giardini e paesaggi” che Daniele Olschki ha reso possibile. Così, in questa collaudata e qualificata attenzione tutta fiorentina per i giardini si inserisce ora questo studio della Zoppi, il cui motivo dominante è l’idea del “giardino come specchio delle civiltà“. Il volume percorre le realizzazioni fra Oriente e Occidente, alla riscoperta della natura, svelando un mondo di poesia e di sogni dove l’arte non è indifferente alla rappresentazione del potere che l’ha commissionata. E ciò vale per i giardini in Egitto e in Mesopotamia (che se ne contendono la primogenitura), per quelli dell’Impero romano e per i nostri della stagione del rinascimento e del manierismo; per quelli francesi o inglesi appena più tardi, ma anche per quelli (immensi) di Isfahan e del Giappone (fino al giardino zen). Così, si assemblano culture lontane e grandi nomi, da Buontalenti a Le Nôtre, da Jellicoe a Le Brun, da Olmsted a Burle Marx.