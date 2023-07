Giardini del Fossato, si parte "Così il parco cambierà volto"

di Leonardo Bartoletti

Sono stati presentati ai Giardini del Fossato i lavori di rinnovamento e riqualificazione dei giardini di via Calamandrei, che partiranno a fine estate. Un presentazione pubblica, alla presenza degli amministratori e dei tecnici del Comune dove è stato illustrato come sarà rinnovata questa area verde di Pontassieve. Il nuovo progetto valorizza l’ambiente e il contesto circostante aumentando la fruibilità e l’utilizzo pubblico del parco rinnovando ed aumentando le possibilità ricreative e di aggregazione. Nello specifico l’intervento – finanziato dal bilancio comunale per un importo di circa 300mila euro – prevede la riprogettazione delle aree già presenti all’interno dello stesso parco. Cinque saranno le aree, dedicate a gioco, sport e socialità: la pista di pattinaggio già esistente sarà riqualificata con una nuova pavimentazione, intorno alla pista verranno installati arredi con panchine e tavoli picnic. Sarà rinnovata l’area gioco a cui se ne aggiungerà un’altra nelle adiacenze delle ex vasche. A completare le zone dedicate al gioco - tutte dotate di pavimentazione anti-trauma - una teleferica e il campo da calcio con nuove porte. Verrà, inoltre, mantenuto il campo da bocce. Importante novità sarà la realizzazione dell’arena teatro, un elemento che racchiude in sé la sintesi compositiva dell’intero intervento: seguendo la conformità del terreno sarà, infatti, realizzata un’arena naturale che diviene uno spazio pubblico destinato ad attività collettive e a eventi per la cittadinanza. "Ci apprestiamo a riqualificare – dice il vicesindaco Carlo Boni – i Giardini del Fossato. Un’area importante, molto frequentata, un vero punto di ritrovo e di aggregazione che vogliamo rendere ancor più bello. I lavori sono già stati appaltati e l’inizio del cantiere è previsto per il mese di settembre".