Giardini del Fossato. Aperti e rinnovati

Riaperti a Pontassieve i rinnovati giardini del Fossato, ora completamente fruibili grazie a un progetto che ha regalato nuovo look all’intera area. L’intervento – finanziato dal bilancio comunale per un importo di circa 300mila euro – ha visto la riprogettazione delle aree già presenti all’interno dello stesso parco, con aree dedicate al gioco, allo sport e alla socialità: la pista di pattinaggio già esistente è stata riqualificata con una nuova pavimentazione, intorno alla pista nuove panchine e tavoli picnic. Rinnovata l’area gioco a cui se ne è aggiunta un’altra nelle adiacenze delle ex vasche. A completare le zone dedicate al gioco - tutte dotate di pavimentazione anti trauma - una teleferica gioco il restauro del campo da calcio. Inoltre l’area che ospitava il campo da bocce è stata ripavimentata con un nuovo materiale sintetico, più duraturo e che necessita di una minore manutenzione, con un nuovo campo da basket, un gazebo ed una arena teatro creata ex novo.

Leonardo Bartoletti