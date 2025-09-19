Giardini, arriva la stazione mobile. I carabinieri garantiscono il presidio

La due giorni sui giardini di via Deledda via Carducci, finisce con una vittoria dei residenti. Che hanno avuto martedì pomeriggio una proficua riunione con l’amministrazione e mercoledì sera il sit-in dell’opposizione a dimostrazione che il giardino non è degli spacciatori che lo occupano ma degli scandiccesi, e che chi vive nella zona ha diritto a non avere paura, a non essere intimidito, a non doversi trovare tutti i giorni in mezzo a situazioni di degrado. "La sicurezza è un bene di tutti – ha detto la sindaca Claudia Sereni – per questo è uno dei miei impegni di sindaca: lavorare con le forze dell’ordine e le istituzioni e soprattutto parlare coi cittadini per sostenere e comprendere le loro necessità. In questi giorni ho sentito il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Luigi De Simone, che mi ha garantito l’arrivo a Scandicci (ci rimarrà una settimana ndr) della stazione mobile dei Carabinieri per un ulteriore presidio nella zona in questione, ma ha dato anche la disponibilità dei carabinieri a organizzare momenti formativi e informativi con i cittadini in modo da stringere ancora di più la collaborazione con loro". L’incontro dell’amministrazione è stato molto partecipato: erano presenti dirigenti dell’amministrazione (verde e polizia municipale) ma anche assessori e consiglieri. A seguito dell’incontro, le siepi esterne del giardino sono state già potate per garantire visibilità; sempre per garantire la visibilità nell’area, a seguito delle segnalazioni dei residenti, sarà abbattuto il muretto di cemento armato presente nel giardino. Quel muretto era il ‘paravento’ per ogni genere di attività: dallo spaccio al consumo di droghe, fino agli atti sessuali consumati all’aperto. L’amministrazione ha promesso anche di potare gli alberi (rami bassi) sia nell’ottica di garantire una maggiore visibilità alle forze dell’ordine che effettuano passaggi da fuori, sia per garantire una maggiore illuminazione del giardino. Il comune chiederà ad Alia una particolare attenzione per la pulizia del giardino. Sul fronte della videosorveglianza, i residenti sono stati anche invitati ad aderire al protocollo che permette di installare le telecamere private e di farle puntare sui luoghi pubblici.

A questo punto non resta che aspettare e vedere se la situazione tornerà a migliorare. Tutto è partito da un appello che i cittadini hanno rivolto al nostro giornale qualche settimana fa: "Da dieci anni chiediamo un aiuto – ci avevano detto i residenti – per risolvere la questione del giardino, ma nessuno ci ha mai ascoltati". Pare davvero che abbiano svoltato.

Fabrizio Morviducci