Muore nell’incidente in motorino, era un idraulico

Scarperia e San Piero (Firenze), 16 luglio 2023 – Tragedia in provincia di Firenze. Un uomo, Gianni Masala, 55 anni, è morto in un incidente in motorino nel territorio comunale di Scarperia e San Piero, in Mugello. Avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo.

E’ accaduto nella mattina di domenica 16 luglio. L’uomo era molto conosciuto perché idraulico. Tanti gli interventi che faceva nella zona. Automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme ma per l’uomo, nonostante i soccorsi del 118, non c’è stato niente da fare.

Sono i carabinieri adesso a ricostruire la dinamica dell’incidente, per capire cosa sia successo. Il corpo dell’uomo è stato intanto trasferito a medicina legale.