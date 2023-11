"Gianni Biagi chiede al Ministero di restituire i soldi ai cittadini di Firenze"

Biagi*

Quell’accordo consentì al ministero di avviare la progettazione esecutiva dell’ampliamento del Museo.

L’accordo conteneva un impegno del Ministero a ‘restituire’ ai cittadini di Firenze queste risorse sotto forma di realizzazione del progetto di Isozaki. Ora lei capirà che i cittadini di Firenze rischiano di essere ‘becchi e bastonati’ come si dice da queste parti: non hanno potuto spendere per interventi sulla città quei 3.357.000 di euro e non avranno la Loggia di Isozaki.

Sarebbe il caso, se lei riterrà di seguire le indicazioni non vincolanti del Consiglio Superiore, che il Ministero restituisse immediatamente ai cittadini di Firenze la somma e avesse l’attenzione di pubblicare integralmente il parere del Consiglio Superiore.

Perchè è evidente che si porrà il pericolo, direi quasi la certezza, di un’indagine della Corte dei Conti che dovrà chiedere conto perchè si siano spesi 860.333.53 euro per la progettazione dell’opera decidendo poi di non farla. Quindi sig. Ministro le chiedo la massima trasparenza e anche, se permette, i nostri soldi.

Con viva cordialità

*ex assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze

e presidente di Urbit