Giannelli lascia FdI e entra nella Lega a Dicomano: ecco perché

Giampaolo Giannelli, capogruppo di opposizione di centrodestra a Dicomano, passa da Fratelli d’Italia alla Lega. Stesso percorso fatto da Maria Gaetano di Barberino di Mugello. "Entro in un partito - dice Giannelli - che mi consente al meglio di portare avanti le mie storiche battaglie in difesa degli utenti di treni regionali e strade. Ho sempre avuto grande interesse per il tema trasporti. A maggior ragione adesso, entrando in Lega con Matteo Salvini ministro dei Trasporti, potrò fare ancora di più per i cittadini. Sono molto felice di questa nuova avventura, che intraprendo con entusiasmo". Soddisfazione del segretario provinciale Lega Federico Bussolin e del commissario Mugello e Valdarno Cecilia Cappelletti. "Si tratta di ingressi - dicono - che certificano il radicamento del partito già iniziato nei mesi scorsi".