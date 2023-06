Giani: “Voglio capire come sono stati spesi i soldi sul Maggio”

Firenze, 14 giugno 2023 - Sul Maggio Musicale Fiorentino "io ritengo che bisogna sempre guardare al futuro", l'impegno "del ministro Sangiuliano su ciò che possiamo fare e dobbiamo fare in futuro è necessario. Noi dobbiamo cimentarci su come portare al Maggio qualcosa di più rispetto al pubblico attuale. Le quattro pagine mandate da Cutaia pongono una evidenza, il Maggio incassa attraverso abbonamenti e biglietti 2,7 milioni e agli enti pubblici costa 36 milioni. Dove sta un'azienda in cui devi spendere 36 milioni per stimolare abbonamenti e biglietti per 2,7 milioni? Da nessuna parte, quindi vi è la necessità di un ripensamento assoluto. Io voglio capire come sono stati spesi i soldi". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa agli Uffizi. Sui problemi relativi ai conti, ha aggiunto Giani, "capisco che Cutaia voglia mettere tutto in sicurezza. Io dico che bisogna approfondire, non è che io posso dare i soldi a babbo morto, come si dice in Toscana. Io do ogni anno 2,9 milioni, rispetto a qualcosa in più voglio riunioni più approfondite di quelle che finora abbiamo fatto".