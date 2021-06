Firenze, 11 giugno 2021 - "Io volevo vaccinarmi senza che nessuno dicesse che approfitto della mia posizione, quindi quando si è arrivati all'anno della mia età ho fatto il mio clic sul portale di prenotazione della vaccinazione mi ha dato quel giorno, non ho utilizzato nessun last minute per anticipare, quindi domattina alle 9 sarò al Mandela Forum".

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani a margine di un evento riguardo alla sua vaccinazione in programma domani, sabato 12 giugno. "Sinceramente ormai ne ho viste tante di persone vaccinate che non sento nessuna sensazione o emozione - ha aggiunto -. Avevo questa preoccupazione, cioè dimostrare col mio comportamento che non c'è alcun favoritismo nei confronti del presidente di Regione".