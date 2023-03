Giani si schiera "Scelgo Castello"

"Convincere i sindaci a ospitare le partite della Fiorentina? È una strada percorribile, ma prima serve chiarezza fra la società e il Comune di Firenze sulle condizioni d’uso del futuro stadio. E, da parte mia, continuo a ritenere che la soluzione sia Castello". A dirlo il presidente della Regione Eugenio Giani, dopo le perplessità mostrate dalla sindaca di Empoli, Brenda Barnini, sia per la reazione dei suoi concittadini che per le condizioni del Castellani. "Ho parlato con lei e con diversi sindaci toscani e, in generale, ho trovato una buona disponibilità a ragionare insieme – spiega il governatore – e ad affrontare il tema. Credo che con tutti loro si possa trovare una soluzione condivisa, ma serve prima chiarezza sul futuro stadio cittadino. Credo che se la società riceverà rassicurazioni ampie in merito sarà anche disposta a investire nella sistemazione di un impianto toscano. In caso contrario, immagino che diventerà più facile limitarsi ad affittare uno stadio a Modena o comunque fuori regione". Ma quali sono gli impianti toscani papabili? "Molti – spiega Giani –, quelli di Empoli, Siena, Livorno, Pisa e, con qualche difficoltà maggiore, Pistoia. Tutti impianti in cui si è giocata la serie A, ma che dovrebbero essere adeguati per poter ospitare il pubblico della Fiorentina. Sarebbero necessari investimenti. Ma, per i sindaci, sono convinto che si potrebbe arrivare a un accordo". Per Giani però l’ipotesi regina rimane un’altra: "Se ci fosse più di determinazione da parte di tutti, la soluzione ottimale sarebbe Castello, a Firenze. Lo stadio della Scuola Marescialli ha 7mila posti, ma potrebbe essere potenziato, creando una struttura utile anche in futuro".

Lisa Ciardi