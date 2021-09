Firenze, 1 settembre 2021 - «La Toscana è pronta per tornare in classe». Lo ha scritto, su Facebook, il presidente della Regione Eugenio Giani aggiungendo anche un'immagine dove si sottolinea che le lezioni saranno al 100% in presenza per tutti. Prevista inoltre una campagna di screening a campione dai 6 ai 14 anni, mentre per il personale scolastico è obbligatorio il green pass.

«La Regione – afferma Giani - ha chiesto al Ministero la conferma di organico per superare le classi troppo numerose», mentre sul fronte trasporti, la cui capienza è all'80%, sottolinea: «La Regione è pronta a coprire i bisogni di tutti i territori per i mezzi pubblici. Lo scorso anno abbiamo aggiunto fino a 330 bus in più».