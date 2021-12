Firenze, 31 dicembre 2021 "Dopo la quarantena di 5 giorni a seguito di un contatto con persona positiva ho fatto il tampone di verifica, come previsto dal Governo. Sono negativo". Lo scrive sui suoi social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che nei giorni scorsi era appunto andato in quarantena in seguito al contatto.

"Torno a lavorare anche fuori da casa. Nella mattina del 1 gennaio all’ospedale di Careggi farò il punto della situazione con il personale sanitario". Quindi gli augiri di buon anno, "che ci consenta di superare il covid, consolidare la ripresa economica e sociale, vivere i nostri affetti, le relazioni umane, la comunità con le soddisfazioni che tutti in Toscana meritano. Buon 2022 dal profondo del cuore".