Giani: “In bilancio Toscana servono 60-70 milioni per la sanità”

Firenze, 28 novembre 2023 - "Domani adotteremo il bilancio in giunta regionale. Sarà un bilancio molto condizionato dalle risorse che dobbiamo ricavare sia per l'alluvione, che ha provocato danni in sette province della Toscana, e per la necessità di far fronte al mantenimento dei servizi della sanità con l'abbattimento delle liste di attesa e la valorizzazione dei pronto soccorsi e della sanità territoriale. Questo porta a far sì che con l'impoverirsi delle risorse che dovrebbero arrivare dal payback farmaceutico, previste per legge, ma che materialmente possono non arrivare, noi dobbiamo reperire almeno 60-70 milioni sulla sanità". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze, parlando del bilancio regionale a cui la Regione sta lavorando e che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro fine anno. "In parte corrente - ha aggiunto Giani - accanto ai 50 milioni che abbiamo già ricavato per le imprese colpite dall'alluvione, vogliamo 15 milioni di euro a fondo perduto attivi già dal mese di gennaio-inizio di febbraio per le famiglie che sono state colpite. E in questo caso ricaviamo 15 milioni di disponibilità 'cash' che, fatte le ricognizioni e le graduatorie, vogliamo mandare alle famiglie. Quindi in una situazione di questo genere saranno compresse le risorse per gli altri settori, ma cerchiamo di fare un lavoro equilibrato e le riunioni che stiamo facendo stanno portando a questo risultato".