Giani e il futuro del Pd: "Non dobbiamo essere il partito del potere". Appello all’unità

Presidente Giani, c’è una foto scattata durante la convention di Energia popolare di lei che abbraccia Sara Funaro e Cecilia del Re, due possibili contendenti alla candidatura a sindaco. Ce la spiega?

"L’ho fatto per riaffermare lo spirito giusto: l’unità. Nel rispetto di personali iniziative, o aspirazioni, a proporsi come sindaco, resta l’interesse superiore delle idee su cui è costruito il Pd. Non voglio che una giusta competizione sovrasti i temi, i programmi, i valori e il rapporto umano.

Cosa pensa di Sara Funaro? E di Cecilia Del Re?

Sono entrambe ottime amministratrici. Sara Funaro si è cimentata molto sui temi della scuola, del sociale e ha un’impostazione valoriale. Cecilia Del Re ha competenze sul piano amministrativo: una visione urbanistica e la capacità di trovare la strada per superare l’eccesso di burocrazia. Una rappresenta il Pd su educazione e lavoro; l’altra un’amministrazione solida che esprime competenza sui temi di governo e gestione della città.

Primarie si o primarie no?

Non vedo mai male le primarie. Se però si riesce a comporre ambizione e programmi in una proposta unitaria è meglio. Il possibile contraltare è una lacerazione che può arrivare fino alle urne.

Il dibattito avviato da La Nazione sul potere rosso che scricchiola. Scricchiola?

Sono contento che scricchioli perchè il Pd, e il fronte riformista, non deve esprimere potere ma proposte per il governo della città.

Si spieghi meglio...

"In Italia, ma anche in Toscana e a Firenze si è sviluppato un processo di espropriazione del potere dalla politica. Vi sono figure e ambiti in cui il potere si è redistribuito come l’Ente Cassa o la sanità, dove i direttori generali contano più dei politici. Anche la rappresentanza economica una volta era connessa ai partiti, oggi ha acquistato profili di autonomia. Ma alla politica deve restare l’indirizzo, agli altri la gestione.

Fondazione: lei ha subito fatto le congratulazioni a Bocca. Sia lei che il sindaco avevate fatto quadrato su un altro candidato. Come l’ha presa?

L’ho presa bene. All’inizio ero deluso per lo scherzetto fatto a una persona di valore come Sandro Rogari, il candidato giusto per un processo di transizione fino al 2025. Ero d’accordo che Bocca fosse il vicepresidente per consentirgli di ritrovarsi, gradualmente, nei problemi della città, e poi diventare presidente.

A Rogari è stato fatto uno sgambetto contestandogli dopo otto anni l’incompatibilità con la presidenza della Colombaria...

"Un’Accademia di indubbio prestigio. E’ stato un grande sbaglio, presiedere la Colombaria non è elemento ostativo per guidare bene la Fondazione. Il ritito di Rogari ha portato a fare una scelta che avremmo fatto tra un anno. Superato quel primo momento ho visto in Bocca la persona giusta.

Torniamo alla politica: nel sondaggio commissionato dalla Del Re, ma anche in altri, il Pd sarebbe al 36. Nel ’22 sotto il 30. Come lo spiega?

Il 36% sarebbe un risultato lusinghiero. Il Pd sta dando segnali positivi, di unità e convergenza su alcuni obiettivi. Oggi è il partito più credibile nel momento in cui solleva i temi del lavoro, si impegna – come in Toscana per la modernizzazione delle infrastrutture – e rivendica al governo più risorse sulla sanità.

Non sarà stata anche una diversa segreteria e i nomi dei candidati a frenare?

Può avere inciso: si sono usati i collegi più importanti per assicurare ad alcuni personaggi romani l’elezione. Oggi, che invece si entra sul piano locale, si propongono personalità che sono vive e conosciute.

Europee. Se il Pd non sfonda la soglia critica, la segreteria è a rischio. Vede possibili riposizionamenti?

"Un segretario viene eletto per quattro anni, noi dobbiamo lavorare per sostenere Elly Schlein. Sabato a Firenze si è scritta una bella pagina in cui il Pd si propone come una sinergia tra due anime: la più riformista animata dal buonsenso e dalla capactià di governo, l’altra, più idealista, si rapporta alla società come movimento. Se riescono a convivere e parlare anche a mondi diversi possiamo ’colpire’ uniti.

Multiutility: dibattito-scontro sull’idea di quotarla in Borsa. Ha senso che un’azienda di servizi pubblici abbia come obiettivo quello di remunerare gli azionisti e non fare utili per abbassare le bollette?

Occorre il giusto equilibro. In Toscana, secondo la sana visione campanilista inveterata dei ’Maledetti toscani,’ ogni comune ha pensato per sè e la regione si è resa preda per gestione dei servizi da fuori. Con il paradosso che a Firenze dove Publiacqua fa utili, il 40% vanno a coprire le buche di Roma, grazie al fatto che socia è Acea. Prima della Borsa occorre stimolare i comuni di Destra e di Sinistra ad aggregarsi in un’unica gestione. Poi parleremo se la Borsa sia un bene, e di come rendere compatibili gli utili da ridistribuire ai cittadini con le esigenze di un autofinanziamento per investimenti forti.

Il suo nome come candidato a sindaco di Firenze perchè garantirebbe la vittoria. Molti contenti, qualcuno (Barnini e Biffoni) no. Si ricorre al governatore perché non c’è una classe dirigente tra cui scegliere?

Sicuramente. Ed è questo il senso del mio messaggio-abbraccio a Funaro e Del Re. C’è una nuova generazione che deve crescere e trovare al suo interno una sintesi. Io sarò loro vicino come padre nobile. Quanto a me sono rimasto lusingato dai tanti apprezzamenti ma ancor più da quello che mi dicevano consiglieri e sindaci: ’Non andare a Firenze perchè solo con te si vince in Toscana’. Per questo sono rimasto e mi concentrerò sulla Regione.

Nardella all’Europarlamento. Il suo e stato un endorsement chiaro. E se scendono in campo Mazzeo e Biffoni?

E’ molto importante avere un rappresentante all’Europarlamento e Dario Nardella il candidato che garantisce più forza. Ma questo sistema elettorale che mette la Toscana con il Lazio rischia di penalizzarci: un candidato medio di Roma ha più potenzialità se non siamo compatti. Al di là delle correnti dobbiamo essere preoccupati di esprimere un candidato unitario.

Preoccupato dall’avanzata delle Destre?

Vedo brutti segnali: dopo un primo momento di autocontenimento stanno riemergendo gli umori più ancestrali. Il no sull’intitolazione della strada a Pertini e la ritrosia sulle risorse alla sanità: è il vero volto della Destra che ritorna. Tutto questo mi porta ad avere ancora più passione e impegno: ce la dobbiamo fare.