Giani: “Con Figliuolo lavoreremo bene in alto Mugello”

Firenze, 11 luglio 2023 - "Con il generale Figliuolo lavoreremo bene, lo abbiamo già fatto con la pandemia". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, alla vigilia del sopralluogo in alto Mugello del commissario straordinario per la ricostruzione delle aree alluvionate, il generale Francesco Paolo Figliuolo. "Al commissario Figliuolo - ha detto, a margine di una conferenza stampa - io farò il quadro della situazione attraverso l'incontro che faremo in Regione dove faro' presente che nei quattro Comuni che rientrano nell'emergenza nazionale ci sono state sostanzialmente quasi 200 frane, e contemporaneamente con le frani ci sono strade da ripristinare, da ripristinare, magari non per i 50 metri dove hanno avuto una deviazione di percorso ma per una distanza molto maggiore perché vanno poggiate su un terreno che sia poi solido". Giani ha spiegato che "nel momento in cui avremo con il generale Figliuolo questa interlocuzione noi andremo con l'elicottero a vedere quello che è lo stato dei luoghi, una morfologia ed una geografia cambiata nell'Alto Mugello, nella Romagna Toscana di Palazzuolo, di Firenzuola, di Marradi, di Londa, io dico anche di San Godenzo anche se come Comune non è stato fatto rientrare nel decreto nazionale" per ora.