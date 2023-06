Giani: "Ci siamo ma chiediamo più approfondimenti"

"Ho letto attentamente le quattro pagine, non la relazione, che il commissario Cutaia ci ha inviato. Per arrivare alla conclusione che occorrono 8 milioni per arrivare in fondo a quest’anno". Su questo punto il governatore toscano Eugenio Giani pretende approfondimenti e chiarimenti maggiori. "Comunque sia" la Regione "farà la sua parte, tenendo conto non è né il Comune, né lo Stato". Giani ha spiegato che domani incontrerà i sindacati: "Ne trarrò delle indicazioni, massima apertura della Regione ad ascoltare e a renderci conto". La Regione, ha però aggiunto il governatore, "è un ente che contribuisce" al bilancio del Maggio "senza sostanzialmente avere poteri, e senza averne avuti nel passato. Noi già diamo 2,9 milioni, quest’anno li abbiamo deliberati e li daremo, ed è il massimo contributo da parte della Regione verso un’istituzione culturale. Se poi in una situazione straordinaria c’è bisogno di dare qualcosa di più lo faremo, ma con la giusta misura e il buonsenso".