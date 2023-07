Giani: “A fine luglio la talpa scaverà i primi 10 metri del tunnel Alta velocità”

Firenze, 14 luglio 2023 - Visita del presidente Eugenio Giani a Firenze al punto informativo per conoscere il cantiere del passante sotterraneo dell'Alta Velocità sotto Firenze, dove c'è un grande plastico in mattoncini e diversi rendering che mostrano anche la nuova stazione Foster. All'infopoint i cittadini possono prenotare visite direttamente al cantiere. Giani era accompagnato da Chiara De Gregorio, direttore degli investimenti Rfi dell'area Centro. "E' un'iniziativa importante per la comunità - ha detto Giani - è essenziale che i cittadini possano seguire nella massima trasparenza lo sviluppo di un'opera che determinerà la trasformazione urbanistica della città di Firenze e che sarà così importante per lo sviluppo della regione. A fine luglio intanto partiranno nei tempi previsti i lavori della talpa Iris che scaverà i primi 10 metri del tunnel di sette chilometri. Un momento finalmente decisivo per un progetto che da qui al 2028 migliorerà la competitività della nostra regione. Pensiamo infatti a quanti treni regionali passeranno sulla rete di superficie e a come l'alta velocità ci collegherà invece a Roma, Milano o Bologna e poi all'Europa".