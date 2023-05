Giallo sul ponte Santa Trinita Quarantenne precipita in Arno Sos passanti, salvata dai pompieri

Il volo improvviso di una donna in Arno. Per molti dei testimoni un tuffo, per altri una caduta accidentale, per le forze dell’ordine un probabile tentativo di farla finita. La mezz’ora surreale del primo pomeriggio di ieri si è comunque risolta con un sospiro di sollievo del lungarno Corsini perché, al netto di un bello spavento collettivo, alla fine tutto si è risolto per il meglio. La donna, una 46enne di origini straniere, è stata soccorsa e tratta in salvo e poi affidata al 118.

Un passo indietro. La donna, giusto qualche minuto prima della caduta in Arno, era stata notata e filmata in un video poi diffuso sui social perchè intenta a sdraiarsi su una delle pigne del ponte (da anni si polemizza sul fatto che troppo spesso, specie in estate, gli ornamenti di uno dei ponti più belli del mondo vengano utilizzati per bivaccare, fare uno spuntino o scattare selfie vertiginosi) probabilmente, avranno pensato i più, per prendere il sole. "Dai movimenti non sembrava molto lucida, – raccontano i testimoni – poi a un certo punto si è alzata è si è tuffata". Nonostante tutti diano la stessa versione.

I vigili del fuoco – prontamente intervenuti sul Lungarno Corsini per soccorrere la quarantenne – non si sbilanciano sulla dinamica della ma spiegano in una breve nota la tecnica del recupero: "La donna finita in acqua ha raggiunto il greto. Sul posto intervenuti la squadra ordinaria, il nucleo Sommozzatori, e l’autoscala con la quale è stata effettuata la manovra di recupero con tecniche speleo alpino fluviale.

In serata la nota della Questura: "Intorno alle 14.30 una donna è finita in Arno facendo un salto di una quindicina di metri da Ponte Santa Trinita. Secondo quanto emerso si tratterebbe di un tentativo di suicidio. Una volta in acqua la protagonista del gesto avrebbe comunque raggiunto la riva dell’argine del fiume. Gli agenti delle volanti sono subito intervenuti e un ispettore della Polizia si è “imbracato” con una corda legata ad un palo, calandosi fino a raggiungere la vittima".

