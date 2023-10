"Giallo fiorentino" il concorso letterario thriller. Oggi la premiazione ai primi tre classificati

È fissata per oggi alle 17.30, alla Libreria Rinascita di piazza Ginori, la cerimonia di premiazione della nona edizione del concorso letterario nazionale, poliziesco, giallo e thriller, "Giallo Fiorentino" organizzato dall’associazione "Il Club del Giallo" con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino. Spunto di questa edizione è stato un incipit regalato dal giornalista e scrittore Gigi Paoli creatore dei personaggi di Carlo Alberto Marchi e Piero Montecchi: compito degli autori era proprio quello di creare una storia poliziesca partendo dall’incipit di Paoli. Una giuria composta da giornalisti e giallisti ha selezionato dieci racconti pubblicati da "apice libri" in una antologia. Oggi verranno consegnati i premi ai primi tre classificati e gli attestati fino al decimo, ma l’ordine di classifica, come consuetudine del concorso, sarà svelato solo durante la premiazione. Presente l’assessore alla cultura Jacopo Madau.