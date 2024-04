Giacomo Puccini fra gloria e tormento

Giacomo Puccini gloria e tormento di Rossella Martina, edizioni DreamBook, è una rigorosa ricostruzione della vita del Maestro, fatta soprattutto attraverso la sua corrispondenza. Ed ha il raro pregio di raccontare l’uomo al di là del mito. Tra gli episodi intriganti che il volume racconta, quello della cameriera Doria: "Si suicidò nel 1909 perché accusata da Elvira, moglie di Puccini, di essere l’amante del maestro – spiega Rossella -. Ma nei cinque lunghi giorni in cui patì dilaniata dal veleno, chiese alla madre di essere visitata dopo la sua morte, per dimostrare la sua innocenza. Il medico la trovò infatti illibata, smontando tutte le accuse. A dimostrazione di quanto della sua vita mettesse nelle sue opere, Puccini ricordò il sacrificio di Doria, che si uccise pur di non dire la verità, proprio come Liù si uccide per non rivelare il nome del Principe a Turandot". In questo libro, Rossella svela cos’era realmente accaduto e perché Doria si tolse la vita pur di difendere il maestro. Ma è solo uno dei tanti episodi di questo grande affresco del mondo pucciniano, presentato ieri in Consiglio Regionale dall’autrice insieme al giornalista e scrittore Maurizio Sessa, al critico musicale Stefano Mecenate, al vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e al consigliere regionale Massimiliano Baldini. "Puccini "l’incompreso" mi verrebbe da dire: amatissimo dal pubblico ma per lungo tempo osteggiato dalla critica – ha sottolineato Maurizio Sessa –. Questo libro illustra e illumina su alcuni passaggi della vita del Maestro, consegnandoci un’immagine autentica e veritiera della sua personalità complessa, lontana dall’immagine del gaudente donnaiolo e cacciatore che riveste nell’immaginario collettivo". Attraverso l’epistolario si può ricostruire l’intera esistenza del Maestro, dalla creazione delle opere immortali alla vita di tutti i giorni anche negli aspetti più segreti. Recentemente sono emerse lettere che possono arricchire il ritratto dell’uomo Puccini nei momenti più difficili della sua vita.

