Ghiott Dolciaria: Sciopero a Tavarnelle, Futuro Incerto

Sciopero alla Ghiott Dolciaria nella zona industriale della Sambuca a Barberino Tavarnelle. Domani, dopo quello di tre ore di venerdì scorso, è in programma un nuovo sciopero con presidio dalle 10 alle 13 di fronte allo stabilimento. L’azienda produce cantuccini e biscotti e occupa una dozzina di dipendenti. L’agitazione, indetta dalla Flai Cgil, è dovuta al "modo dilatorio di affrontare le problematiche da parte dell’azienda. Nell’incontro sindacale svolto a metà luglio ci ha comunicato una presunta trattativa di vendita. Senza specificare nient’altro. Avendo riscontrato che a tutt’oggi non c’è produzione nello stabilimento, e dopo ripetute richieste di incontro senza alcun riscontro, registriamo la continua e persistente volontà dell’azienda di non voler confrontarsi e dare risposte", spiega il sindacato.

AnSet