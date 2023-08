"Gesto Vile a Pontassieve: Si Trovino i Responsabili del Circolo dei Ragazzi Disabili"

di Leonardo Bartoletti

I vandali hanno devastato il circolo Velico del lago di San Cipriano a Cavriglia, danneggiando sedie, attrezzature e tavoli. Una struttura che è in gestione alla Polisportiva Rugiada, associazione con sede a Pontassieve che si dedica alla pratica sportiva dedicata ai ragazzi seguiti dalla salute mentale della Asl locale. Tutto e’ accaduto nella notte di Ferragosto, quando i vandali hanno commesso una serie di vergognosi atti ai danni del Circolo.

La Polisportiva La Rugiada e’ un’associazione sportiva dilettantistica nata nel 1996 per volere di operatori e utenti dei servizi di Salute Mentale di Bagno a Ripoli, Pontassieve e Figline Valdarno, per favorire, attraverso l’attività sportiva, la promozione della salute e l’integrazione sociale di giovani ragazzi. Sulla vicenda interviene la sindaca di Pontassieve, Monoca Marini:

"Un gesto vile – dice – che rappresenta un’offesa enorme, oltre che un danno economico ingente verso a una realtà che lavora per il bene della comunità. Un atto vergognoso dopo il quale da parte della nostra amministrazione va tutta la solidarietà agli operatori, ai volontari ed ai ragazzi della Rugiada, società che in tutti questi anni ha offerto e offre la possibilità non solo di praticare diverse discipline sportive, ma che quotidianamente lavora per creare una rete sociale e progetti riabilitativi specifici per gli utenti della salute mentale".

Tra le attività svolte, che vanno dal calcio, alla pallavolo, al trekking, da diversi anni la società gestisce anche - dai primi anni del 2000 - il Circolo Velico del lago di Cavriglia, che coinvolge circa cinquanta persone tra utenti, operatori e volontari. Da ricordare che già nel 2021 un episodio simile si era purtroppo già verificato al Circolo Velico, con il danneggiamento di alcuni mezzi di proprietà, in particolare delle imbarcazioni che servono per l’attività di avviamento alla vela di bambini e ragazzi. Da quell’episodio l’associazione riuscì comunque a ripartire.

"La speranza – conclude Marini – è che le indagini possano far emergere i responsabili di questo ennesimo e deprecabile gesto, che non può che lasciarsi pieni di rabbia e sdegno".