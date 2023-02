Gestione dei cimiteri per 24 anni Sì ai progetti presentati da Silve

E’ stata approvata dalla giunta comunale la proposta di concessione relativa alla "Gestione del sistema cimiteriale comunale e alla progettazione ed esecuzione di lavori complementari" che era stata presentata dalla società Silve. La concessione ha durata presunta di 24 anni e l’importo stimato complessivo è di circa 15 milioni e 500mila euro, oltre un milione e 600mila per interventi da realizzare nei primi cinque anni a parire dal via alla concessione, interventi per i quali è stato già approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il via libera dato dalla giunta è propedeutico alla indizione della procedura di gara per la concessione del servizio di gestione dei cimiteri comunali che, per la prima volta in assoluto a Sesto, passerà dunque ai privati. Il concessionario, in particolare, dovrà farsi carico, all’interno del cimitero maggiore di via Gramsci, dell’abbattimento delle barriere architettoniche con l’installazione, quando necessario, di ascensori oltre che degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Altro impegno quello della realizzazione di ulteriori ossari sia in nuovi fabbricati che in seguito alla demolizione di alcune cappelle dissestate. È prevista inoltre la realizzazione di una sala del commiato per la celebrazione di funerali non religiosi (progetto sulla carta da anni e che avrebbe dovuto trovare spazio nel nuovo cimitero nel Sud Ferrovia poi mai realizzato) e l’individuazione di uno spazio per la dispersione delle ceneri, oggi possibile esclusivamente nei cimiteri di Morello e Cercina con diverse modalità.

