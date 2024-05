Gestione degli incendi boschivi . La formazione alla Misericordia

Anche spegnere gli incendi per salvare i boschi dell’Appennino è un’opera di misericordia. Lo sa bene la Fraternita di Misericordia di Firenzuola che – al momento unica confraternita in tutta la provincia di Firenze - ha aggiunto un nuovo servizio, quello di antincendio boschivo. E ora propone ai cittadini, un corso gratuito per diventare volontari per l’antincendio. "Tra i tanti servizi sociali e sanitari che la Misericordia effettua – spiega Debora Righini, governatrice firenzuolina - ci sono anche attività di protezione e salvaguardia dell’ambiente per le quali sono necessari volontari formati e motivati." Così dal prossimo lunedì 20 maggio si terrà un corso base gratuito antincendi boschivi: 20 ore di lezione, tenute da formatori delle Misericordie, che consentiranno di ottenere il riconoscimento di operatore AIB (Antincendio boschivo) CVT (Coordinamento volontariato antincendi boschivi Toscana) riconosciuto dalla Regione Toscana. Il programma del corso prevede quattro incontri teorici serali, nei giorni 20, 22, 27 e 29 maggio, al cinema DOP di Firenzuola, seguiti da una prova pratica ed esame finale sabato 1 giugno. Durante le sessioni, verranno approfondite tematiche quali la previsione, prevenzione e gestione attiva degli incendi boschivi. "Avere cittadini formati e volontari attivi – nota Righini - è una risorsa inestimabile per il nostro Comune. Il corso base antincendi boschivi è una preparazione utile a tutti coloro che vogliono mettersi al servizio della comunità e del territorio, e permette di acquisire una formazione di base per poter intervenire in caso di incendi boschivi. Gli incendi sono una minaccia in queste estati sempre più calde e siccitose. Per questo è indispensabile che i cittadini siano pronti e addestrati".

Paolo Guidotti