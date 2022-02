Un cittadino prigioniero della burocrazia. Senza green pass per 48 ore di ritardo

Firenze, 27 febbraio 2022 - E’ rimasto prigioniero della burocrazia. Senza green pass. E’ una storia incredibile quella di German Q., 62 anni, musicista, con doppio passaporto italiano e colombiano. Aveva fatto due dosi di Sinovac a Bogotà, la seconda il 18 giugno scorso. Perché venga riconosciuta la validità di un vaccino non autorizzato dall’Agenzia europea per i medicinali, il ministero ha previsto che vega effettuata una dose booster con vaccino a mRna (Moderna o Pfizer) entro sei mesi dal completamento del ciclo primario. German è rientrato in Italia il 26 novembre, dopo dieci giorni di quarantena preventiva ha prenotato la terza dose: un posto disponibile a Reggello il 17 dicembre. Dopo aver fatto la dose booster, il 29 dicembre ha inviato tutta la documentazione all’Urp dell’Asl Toscana centro per la registrazione delle tre dosi in modo da ottenere la carta verde. Per due mesi, nonostante vari solleciti, non ha ricevuto risposta. Nel frattemposono entrate in vigore le restrizioni per chi non ha Green pass rafforzato. German non può fare nulla. Non può lavorare. Finalmente riceve risposta dalla Asl ma con una brutta notizia: German non può avere la carta verde perché ha fatto la terza dose dopo 182 giorni anziché dopo 180 come previsto dalla circolare ministeriale. L’Asl spiega anche che chiederà un parere al ministero della Sanità. German è disperato. "Ho fatto tutto il possibile, sono vaccinato con tre dosi ma vengo trattatato come un no vax, per 48 ore di ritardo – dice German – E’ possibile che la burocrazia abbia il sopravvento anche sulla medicina? 48 ore non fanno differenza. Ma io sono prigioniero e faccio un appello al ministro Speranza". Ilaria Ulivelli ...