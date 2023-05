Georgofili Gli Angeli delle macerie I volontari tornano protagonisti

di Duccio Moschella

Trent’anni fa, la notte fra il 26 e 27 maggio pareva già un anticipo di estate, una di quelle da passare alzati fino a tardi dopo una delle prime giornate davvero calde della stagione. Anche in centro, dove non c’era la pressione turistica attuale, ma comunque un bel giro. Alle 1,04 tutto cambiò, la bomba piazzata da Cosa Nostra esplose come previsto e Firenze si ritrovò fronte di guerra, come nell’estate del ’44. Oltre alla tragedia di cinque vite perdute, il patrimonio culturale fu colpito al cuore. Anche quello dell’Accademia dei Georgofili, gigante ferito con il crollo della torre del Pulci. Nei giorni che seguirono l’attentato, molti furono i volontari e le associazioni che prestarono la loro opera disinteressata nel recupero del materiale librario, archivistico ed artistico disperso nelle macerie. Vennero redatti gli elenchi dei presenti, nella speranza di poter lasciare una testimonianza, come già avvenuto in occasione dell’alluvione del 4 novembre 1966, affiancando così agli Angeli del fango, gli Angeli delle macerie.

L’allora presidente, Franco Scaramuzzi, - nell’unica stanza rimasta agibile e ancora non coinvolta nei lavori di restauro (la sala d’ingresso sul Loggiato degli Uffizi) - organizzò alcune occasioni di incontro con i volontari per consegnare loro un Attestato di Benemerenza. Sono passati gli anni, ma l’Accademia conserva ancora i diplomi di chi, per svariati motivi, non poté partecipare o che non fu più possibile contattare o di cui si avevano in archivio recapiti ormai superati. Il senso di riconoscenza, però, è quello di allora, tanto che giovedì 25 maggio dalle 16, antivigilia del trentennale dell’attentato, i Georgofili, con il loro attuale presidente Massimo Vincenzini, desiderano ringraziare ancora una volta tutti i volontari che si sono adoperati nel 1993, con il desiderio di incontrarli e poter consegnare l’Attestato a coloro che ancora non lo hanno ricevuto.

A tal scopo è a disposizione in Segreteria la trascrizione dei nominativi che non risultano aver ricevuto l’Attestato. Chi lo desidera potrà contattare la Segreteria ([email protected] – 055 212114, 055 213360) per sapere se in Accademia vi è ancora il Diploma di benemerenza o comunque confermare la partecipazione all’incontro del 25.