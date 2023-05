Georgofili, 30 anni fa Un libro, una cerimonia e musica alla memoria

A distanza di 30 anni dalla strage dei Georgofili, San Casciano ricorda e chiede giustizia per le 4 vittime originarie della Romola, la famiglia Nencioni, Fabrizio, Angela e le due bimbe Nadia e Caterina, e per lo studente Dario Capolicchio. Il calendario degli eventi prevede oggi alle 17 l’evento organizzato presso la biblioteca comunale di San Casciano con la presentazione del libro di Tiziana Giuliani "Sventrati. Vivere - sopra". Sono previsti, insieme all’autrice, gli interventi del sindaco Roberto Ciappi, del consigliere della Regione Toscana Massimiliano Pescini, del presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani, di Teresa Fiume dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili e di un rappresentante dei vigili del fuoco di Firenze.

Sempre oggi, alle 21 al Teatro Mcl della Romola si terrà lo spettacolo "Io sono stato" di e con Ivan di Noia e Romina Ranzato con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale "Il Principe" di San Casciano e il Gruppo Musicale della Filarmonica "Vincenzo Bellini" di Scandicci.