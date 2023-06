Gentiloni, "Responsabilità del precedente governo sullo stadio di Firenze nel Pnrr"

Sul Pnrr Meloni punta l’indice verso Paolo Gentiloni: "Il commissario dice che bisogna correre di più ma se si fosse vigilato di più in passato forse si farebbe più velocemente". I toni si fanno più severi quando alza la mano per togliersi le responsabilità e attribuirle al precedente governo. Per dire che le contestazioni fatte dall’Ue per gli stadi "non sono riferibili a noi". "Non sono stata io a inserire lo stadio di Firenze nel Pnrr – spiega – Stiamo producendo molte carte cercando di dare continuità ad un piano di cui non avevamo la responsabilità". Ma intanto la terza tranche da 19 miliardi per l’Italia non arriva, anche se lo stadio di Firenze è stato stralciato come richiesto dalla commissione europea ormai due mesi fa. "Il piano italiano è il più complesso di tutti, è bene che questo lavoro sia fatto con serietà, quindi non ci sono ritardi – dice – C’è semplicemente un lavoro serio che stiamo cercando di fare senza fare polemica, perché avremmo potuto fare polemica, invece non abbiamo fatto polemica, noi ci siamo messi ai remi e abbiamo cominciato a lavorare. Per mandare avanti un piano che è importante per l’Italia, anche sugli aspetti che potevamo non condividere complessivamente".