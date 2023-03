Gennaro Scalamandrè e il Maggio

La polemica sul sovrintendente del Maggio mi sembra solo un aspetto limitato di un problema ben più ampio come emerge dall’analisi già del bilancio 2019, l’ultimo precovid. In quell’anno i ricavi sono stati pari a 4,2 milioni di euro di cui solo 3,8 milioni per biglietti e abbonamenti mentre i contributi provenienti dall’esterno sono stati di 29,4 milioni. Si rileva anche come la Fondazione abbia debiti tributari e verso enti previdenziali per 18 milioni e debiti verso lo Stato per 29. Sui costi, la Fondazione ha sostenuto spese per 19,5 milioni per personale e poco meno di 10 milioni per servizi fra cui consulenze. Mi chiedo quanto possa ancora a lungo durare un sistema del genere. E mi chiedo anche se sia il caso di affidare a un dirigente del Mitbac, un funzionario, per quanto preparatissimo, il ruolo di commissario straordinario o se, forse, non sarebbe stato meglio nominare professionisti esperti in crisi d’impresa.

Gennaro Scalamandrè