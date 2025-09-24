Genius Loci, su il sipario. Lucarelli in Santa Croce: "Le fiabe che fanno paura"

Maghi, fatine dai capelli turchini o variamente colorati, unicorni. Ma anche lupi e streghe malefiche, il lato oscuro delle favole. Un universo ‘nero’ che lo scrittore, sceneggiatore e saggista Carlo Lucarelli esplorerà, questa sera alle 21,30 nel Secondo chiostro del complesso monumentale di Santa Croce, inaugurando l’ottava edizione di ’Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce’. Accompagnato dalle note di Mattia Dallara ai live electronics, Marco Rosetti alla chitarra e Federico Squassabia al piano Lucarelli porterà infatti in scena ’Io le odio le favole. Storie che fanno paura ai bambini’, viaggio nel cuore oscuro dei racconti che hanno popolato le nostre infanzie.

Lucarelli da cosa nasce questo progetto legato alle fiabe? "È una cosa scherzosa, anzitutto nasce dai musicisti che avevano voglia di fare qualcosa con me. Allora mi è venuto in mente di realizzare la riscrittura di favole in maniera ironica, come una sorta di vendetta su un genere che ha formato il nostro immaginario ma anche terrorizzato la nostra infanzia".

Come è cambiata la fiaba oggi? "Oggi non si raccontano più favole che sono state sostituite da due generi, l’horror e il fantasy, che le favole contenevano fin dall’inizio. C’è qualcosa di terribile che sta per accadere, di mistero, inquietudini e paura. La favola di Hansel e Gretel è sintomatica in questo senso".

Pensa che Hansel e Gretel sia la favola più terribile? "Sì, credo che sia una cosa inquietante. Mi ricorda un aneddoto di quando ero piccolo: mia nonna non voleva che vedessi Frankenstein alla televisione, era il 1960 inoltrato. L’interprete era Boris Karloff che faceva ridere anche i bambini. Per non farmi vedere quello, perché la notte non avrei dormito, la sera mi ha letto Hansel e Gretel, io e mio fratello siamo rimasti svegli una settimana".

C’è però anche un altro risvolto, il fatto, cioè, che i cattivi spesso non sono così cattivi come sembrano... "È vero, nelle favole ci sono personaggi contraddittori, il lupo è anche qualcos’altro. Se prendiamo Cappuccetto Rosso nella versione che raccontavano alle mie figlie in televisione il lupo era vegano, quindi una cosa molto edulcorata. Nella versione che invece raccontavano a me il lupo, poveraccio, viene sventrato dal cacciatore, vengono tirate fuori la nonna e la bambina dalla sua pancia ma non è che si accontentano di questo. Riempiono la pancia di pietre e buttano il lupo nell’acqua bollente. Chi è il lupo qui, chi è il serial killer? Il lupo che magari ha agito per fame o il cacciatore che agisce come Dexter?"

Ci racconta come ha preso il tormentone ‘Paura eh?’ di Fabio de Luigi? "Benissimo, anzi mi manca molto che non riproponga più questo personaggio. Paura eh mi ha cambiato la vita, se avessi preso un centesimo per ogni foto e video in cui pronuncio queste parole assieme ai lettori io e De Luigi saremmo ricchi."